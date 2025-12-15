Бывший президент Сирии Башар Асад, проживающий в подмосковной Рублевке, может снова начать работать офтальмологом.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на друга семьи бывшего президента.

По его данным, Асад, получивший образование офтальмолога в Лондоне и Дамаске, после свержения в Сирии учит русский язык и снова проходит медицинские курсы.

"Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в ​​Дамаске", - говорит источник, предполагая, что его целевой аудиторией может быть богатая элита Москвы.

При этом издание отмечает, что в настоящее время Асад не испытывает финансовых проблем, но и не имеет перспектив политического будущего, а глава Кремля Владимир Путин к нему охладел, поскольку у него "нет терпения к лидерам, которые теряют власть".

Напомним, Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года. В Кремле официально подтвердили, что он вместе с семьей получили убежище в РФ.

При этом западные СМИ пишут, что свержение Башара Асада в Сирии не привело к демократизации режима. Расследование показало, что новая система власти во многом воспроизводит старую - с новыми лицами, но теми же методами.