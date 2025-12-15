Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается сделать предложение о покупке каталонского футбольного клуба "Барселона" в размере 10 миллиардов евро.

Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо на своей странице в социальной сети X.

Интерес наследного принца связан с планом расширения саудовского капитала в мировом футболе. В последние годы королевство активно инвестирует в спорт. Сумма возможной сделки оценивается в 10 млрд евро.

Ключевой проблемой для реализации такого соглашения остается уникальная модель управления "Барселоной". Клуб находится в коллективной собственности так называемых "сосьос" - членов клуба, которые имеют право голоса и участвуют в выборах президента и принятии стратегических решений.

Действующая структура не предусматривает полной продажи клуба внешнему инвестору, что значительно усложняет возможность прямой сделки.

Руководство каталонского клуба неоднократно заявляло, что не рассматривает варианты приватизации. При этом "Барселона" продолжает расплачиваться по долгам, возникшим в период пандемии коронавируса. Сумма потенциальной сделки может погасить долг клуба в размере 2,5 млрд евро.

Ранее мы писали, что наследный принц Саудовской Аравии подарил каждому футболисту сборной по Rolls Royce после победы над Аргентиной в Катаре в 2022 году.

