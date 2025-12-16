В Киеве полицейский угнал автомобиль.

Об этом говорится в решении суда от 1 декабря 2025 года.

Это произошло в марте 2025 года. Суд установил, что направляясь на работу в Учебно-научный институт по подготовке следователей и криминалистов МВД Украины, майор полиции заметил на улице припаркованный автомобиль Chery QQ серого цвета. Ключ от машины находился непосредственно в дверном замке водительской двери.

19 марта 2025 года, около 21:00, полицейский решил воспользоваться свободным доступом к авто. Он вернулся на место стоянки автомобиля, открыл дверь, сел и уехал с места происшествия.

Похищенное транспортное средство, стоимость которого оценили в 88 950 гривен, майор отогнал в собственный гараж, где его и оставил.

Как его разоблачили, не сообщается. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и пошел на сделку с прокурором. Учитывая искреннее раскаяние, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей, статус участника боевых действий и положительную служебную характеристику в прошлом, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

