Верховная Рада намерена создать рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой упорядочения сферы риелторских услуг. Это предусмотрено законопроектом №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который пока еще не принят.

Об инициативе на форуме "Рынок недвижимости как сегмент экономики государства" сообщила председатель комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, свои решения об упорядочивании риелторской деятельности рабочая группа при Раде направит в качестве рекомендаций правительству.

Урегулировать эту сферу вынуждают петиции и жалобы по поводу непонятными правилами работы риелторов в Украине. Даже нет точных данных о количестве риелторов: по разным данным, их насчитывается до 40 тысяч. Также нет понимания, насколько качественно такие специалисты предоставляют свои услуги, соответствует ли качество их работы её стоимости. То есть в идеале оплата услуг должна отражать объём работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

По словам Шуляк, еще в 2020 году в Раду вносили законопроект о допуске риелторов на рынок после сертификации, которую нужно получать в определённой организации в обязательном порядке. Но это предполагало монополию, поэтому Шуляк против обязательного определения какой-то конкретной отдельной организации: рынок сам должен решить, каким образом это будет работать.

"А мы можем оказывать только поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости", – отметила Шуляк.

На уровне же законодательства следует установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений.

Депутат добавила, что принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" является частью обязательств Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Ранее мы писали о планах власти заставить украинцев платить налог с продажи вещей и услуг, включая аренду квартир через цифровые платформы типа Rozetka, OLX, Prom и др.

Также мы рассказывали, что сейчас происходит на рынке жилья в Украине.