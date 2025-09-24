В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который может значительно ограничить работу журналистов

Группа депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.

Документ усиливает ответственность за "распространение недостоверной информации", регламентирует порядок ее опровержения и вводит ряд новых ограничений для медиа.

В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда.

Это фактически означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.

В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.

Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области был найден мёртвым журналист и бывший депутат районного совета Александр Тахтай, расследовавший коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе.

Также в августе в Киеве прощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла, находясь в российском плену.





