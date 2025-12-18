Военный министр США Пит Хегсет сообщил о сложностях при наборе американцев на службу в армию.

Комментарий главы Пентагона приводит турецкое информагентство Anadolu.

"Изрядное количество наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые... Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности, - ред.), другие вещи", – сказал Хегсет.

Напомним, Пит Хегсет ввёл требования к внешнему виду и физических данных в армии США.

Ранее Пентагон закрыл программу разнообразия и равенства, которую ненавидели военные.

