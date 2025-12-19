Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что готов к введению дополнительных санкций против России на следующей неделе.

Информация была озвучена в ходе выступления перед журналистами в Белом Доме.

Напомним, на этих выходных состоится очередной раунд переговоров Вашингтона и Москвы по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее одни западные издания написали, что США готовят новые санкции против РФ, если Кремль откажется принять план примирения с Украиной, другие это опровергли.

Также мы писали о том, какие могут появится разногласия между Кремлём и Белым домом по мирному плану.

Война в Украине продолжается 1394-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 18 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду, 17 декабря, стало известно о захвате войсками РФ деревни Серебрянки на востоке Донецкой области. Противник также продвинулся на нескольких участках фронта, включая город Северск и селение Переездное. В Святогорске и восьми окрестных сёлах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Кроме того, вчера был пятый день блэкаута в Одесской области после массированного удара РФ по энергообъектам региона на выходных.

