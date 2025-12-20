В окрестностях турецкого города Балыкесир на северо-западе страны зафиксировано очередное падение беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает Haberturk.

Дрон самолетного типа был обнаружен в поле в квартале Салур, относящемся к посёлку Маньяс в турецкой провинции Балыкесир, работающими в этом районе фермерами. Его тип и модель пока не установлены, рассматривается версия о возможном российском происхождении.

По данным местного издания, аппарат направлен в Анкару для технической экспертизы.

Судя по опубликованным видео, речь идет о разведывательном БПЛА "Мерлин-ВР", дальность полета которого составляет 600 км.

При этом накануне в сельской местности турецкого Измита, что около Стамбула, также упал первый российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Публикации начали делать местные СМИ.

В связи с участившимися инцидентами выдвигается две версии. По первой из них беспилотники сбивает с курса украинский РЭБ. По второй - российские разведывательные беспилотники следят за акваторией Черного моря с целью выявления украинских морских дронов, которые могут атаковать российские танкеры.

Ранее сообщалось, что в Европе начали задумываться об ответных мерах на залёты российских дронов и диверсии. Рассматриваются варианты от киберопераций до учений НАТО.

Напомним, в последнее время участились атаки на российский теневой флот в Черном море. Возможные последствия мы рассматривали в отдельном материале.