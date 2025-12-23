Самолет с начальником генштаба армии Ливии, генералом Мохаммедом Али аль-Хаддадом на борту разбился у столицы Турции Анкары.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Заявляется, что бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в столицу Ливии Триполи. Самолет с бортовым номером 9H-DFJ поднялся в воздух в 20:10 по местному времени. Около 20:52 связь с ним была потеряна.

Перед этим из района Хаймана поступило сообщение о запросе на аварийную посадку, однако в дальнейшем контакт с самолетом возобновить не удалось.

На борту находились пять пассажиров, в том числе генерал аль-Хаддад.

Полеты в аэропорту Анкары приостановлены.

Также появилось видео, где, как утверждается, зафиксирован момент авиакатастрофы.

Сообщается, что борт с ливийскими военными разбился после их встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

