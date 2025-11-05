В США разбился грузовой самолет логистической компании UPS. Он рухнул вскоре после взлета из международного аэропорта в Луисвилле, штат Кентукки. Есть погибшие и раненые.

Видео падения и момент взрыва самолета опубликованы в соцсетях.

По предварительным данным, у машины оторвался двигатель.

В одном из роликов можно заметить, что самолёт слегка приподнялся над землёй, а затем рухнул и взорвался, образовав огромный огненный шар. На видео также видны фрагменты разорванной крыши здания рядом с концом взлётно-посадочной полосы.

По данным AP, погибли семь человек, среди них - трое членов экипажа.

Ранее мы рассказывали, что летом в Индии на жилой квартал упал пассажирский самолет. На борту были 242 человека. По данным местной полиции, Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик, но не смог набрать высоту и упал на жилой район через несколько минут после взлета.

А в конце прошлого года в Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда. 179 человек погибли.