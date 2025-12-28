Более 20% видео, которые алгоритм YouTube показывает новым пользователям, являются низкокачественным контентом, сгенерированным искусственным интеллектом.

К такому выводу пришли исследователи, на которых ссылается The Guardian.

Речь идет о так называемом AI slop — примитивных и часто абсурдных роликах, созданных для набора просмотров.

По данным исследования, такие видео активно продвигаются рекомендациями платформы, особенно для новых аккаунтов.

Авторы подсчитали, что подобный ИИ-контент приносит его создателям около 117 млн долларов в год.

В YouTube также заявили, что удаляют материалы, нарушающие правила, вне зависимости от того, созданы ли они с помощью ИИ.

Напомним, в сентябре американский видеохостиннг YouTube признал, что удалял каналы, которые ставили под сомнение прозрачность и честность президентских выборов в США 2020 года, на которых победил Джо Байден, и озвучиваемые официально масштабы эпидемии коронавируса. Теперь их обещают восстановить.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что в России полностью заблокируют видеосервис YouTube в течение года.