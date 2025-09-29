Власти Украины пытаются договориться с видеохостингом Youtube и музыкальным стриминговым сервисом Spotify, чтобы те не рекомендовали украинским пользователям русскоязычный контент.

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию "РБК-Украина".

По её словам, это не цензура, а "защита культурного пространства и будущего поколения украинцев".

"Мы, взрослые, можем критически отнестись к навязанным продуктам. А вот дети и подростки более уязвимы. Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают им российские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция. Именно поэтому Украина ищет пути сотрудничества с крупными платформами – чтобы контент из страны-агрессора не навязывался автоматически. Хочешь – найди его сам. Но он не должен формироваться как первое предложение. И в то же время хочу подчеркнуть: мы защищаем все языки национальных меньшинств в Украине", - заявила Ивановская.

Отметим, Youtube и Spotify рекомендуют контент на основании того, что перед этим человек сам смотрел или слушал.

Напомним, ранее Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.

Также мы рассказывали, как полиция Львова отреагировала на танцы школьников под песню Моргенштерна.