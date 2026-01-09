Правоохранители разоблачили коррупционную схему при закупке непригодных мин для ВСУ, благодаря которой злоумышленники завладели почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

По версии следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и командованием сил логистики ВСУ на поставку мин разных типов. Часть продукции была поставлена, но судебные экспертизы признали её непригодной для использования и опасной. А часть поставок просто не состоялись, хотя авансы были уплачены.

"Общий размер ущерба, причинённого интересам государства по всем контрактам, по предварительным подсчётам, составляет 2,994 миллиарда гривен, из которых 571,3 миллиардаа гривен - ущерб в результате поставки непригодных мин, 2,423 миллиарда гривен - ущерб в результате возможного присвоения авансовых платежей. Несколько государственных заказчиков подали в суд иски о взыскании средств, штрафов и пеней", - сообщили в ведомстве.

В ходе расследования также установлено участие соисполнителя - предприятия, которое выполняло работы по снаряжению боеприпасов взрывчаткой и сборке изделий из предоставленных материалов. На счета соисполнителя было перечислено более 120 миллионов гривен авансовых платежей за работы, которые к указанной дате не были выполнены, при этом претензионная работа со стороны компании-поставщика фактически не проводилась.



В рамках расследования о подозрении сообщили 10 лицам, из которых 4 задержаны. Среди подозреваемых представители частной компании-поставщика, её руководство, бухгалтерская служба, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что предприятие, поставившее на фронт бракованные мины, вновь получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен.

Западные СМИ пишут, что Украина потеряла 770 миллионов долларов из-за коррупции и неудачных сделок по поставке оружия.