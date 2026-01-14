Полиция подтвердила, что над курсантом Одесской военной академии Павлом Столбуном издевались накануне его смерти в ноябре.

Об этом свидетельствует определение следственного судьи по резонансному делу.

Однако пока правоохранители ни одному человеку не объявляли подозрения. Дело расследуется по статье о доведении до самоубийства.

По данным СМИ, над курсантом издевались сержанты академии из-за подозрения в краже энергетиков в магазине.

В определении говорится, что за два дня до гибели Столбуна в Виннице, куда курсантов перевезли из Одессы из-за угрозы обстрелов, "были совершены действия, имеющие явные признаки унижения человеческого достоинства, физического или психического насилия в отношении потерпевшего". Причем издевательства курсанты снимали на телефоны. Правоохранители их изъяли.

Крестная погибшего сообщила, что учебное заведение не предупредило семью о проблемах. Только сам Павел однажды позвонил близким и сказал: "Я попал". Он говорил с родней по телефону за день до гибели, а в день смерти крестная приезжала к молодому человеку. Он сказал: "Мамочка, все будет нормально, не волнуйся".

Когда женщина уехала из части, ей позвонили и сказали, что Павел ушел в самоволку, а утром его нашли повешенным.

В одесской военной академии на запрос журналистов hromadske заявили, что не зафиксировали ни официальных рапортов или жалоб, ни анонимных сообщений на "ящик доверия" от покойного Столбуна или других курсантов относительно психологического давления или неуставных отношений.

Ранее мы рассказывали, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

Позже командир одного из взводов этой бригады получил подозрение в издевательстве над солдатами.

А командира бригады Олега Побережнюка арестовали, но он вышел под залог почти в миллион гривен.