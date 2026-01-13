17-летнего курсанта Павла нашли повешенным в Ровенской области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По имеющейся информации, пятеро сержантов заставляли первокурсников военного учебного заведения есть с пола и пить солёную воду.

Сообщется, что накануне произошедшего, старшина избил Павла, а остальные снимали издевательство на телефоны.

Война в Украине продолжается 1420-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 13 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в районе Волчанска под Харьковом, в Покровске и к северу от Мирнограда Донецкой области. Россияне также заявили о захвате села Новобойковское к югу от Запорожья, однако Украина этого не подтверждала.

