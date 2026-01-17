Украина не сможет выиграть войну с Россией.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе выступления в правительстве.

"Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина пытается выжить. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы она выстояла сегодня", – сказал министр.

При этом Крозетто призвал президента РФ Владимира Путина остановить российское вторжение. По словам Крозетто, оккупационная армия РФ продвигается медленно, разменивая территориальные завоевания на "тысячи жизней".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "иллюзией" идею, что РФ можно победить усилением санкций и передачей Украине оружия.

Перед этим британский генерал заявил, что Украина должна договариваться с РФ о мире, потому что не победит на поле боя.

Война в Украине продолжается 1424-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 17 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

