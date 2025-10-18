Украина не сможет победить Россию, поэтому Киев должен начать переговоры с Москвой об условиях мира.

Об этом заявил экс-глава британского генштаба Дэвид Ричардс в интервью местному изданию The Independent.

По мнению генерала, командовавшего британскими силами НАТО в Афганистане, Киев "получил от своих западных союзников иллюзорную надежду и не сможет выбить войска РФ с территории Украины без помощи сил НАТО, которые не намерены вмешиваться в боевые действия на земле".

При этом генерал Ричардс считает, что перспективы продолжения войны для Украины неблагоприятны.

"Если только мы не пойдём вместе с ними на поле боя, чего мы делать не будем, потому что Украина для нас не является экзистенциальным вопросом. Кстати, для россиян он, безусловно, является таковым", – сказал он.

По мнению британского офицера, "мы ведём своего рода гибридную войну с Россией. Но это не то же самое, что война с применением огневой мощи, в которой наши солдаты гибнут в огромных количествах. Несмотря на нашу симпатию к Украине, я на стороне тех, кто утверждает, что это не соответствует нашим жизненно важным национальным интересам".

"Инстинктивно я считаю, что лучшее, что может сделать Киев – это свести счёт вничью", – утверждает Ричардсон.

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер предложил Киеву разработать проект мира в Украине, аналогичный плану США по прекращению войны в секторе Газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился, что не выигрывает войну с РФ.