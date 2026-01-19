В испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. В результате крушения составов погибли более 30 человек.

Об этом сообщают западные издания.

Катастрофа произошла вечером воскресенья вблизи населенного пункта Адамус. Число жертв увеличивается и уже составило 39 человек.

По данным прессы, скоростной поезд Iryo №6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в соседнюю железнодорожную линию. Поезд Alvia 2384, который двигался по маршруту Мадрид - Уэльва по параллельному пути, также сошел с рельсов.

Больше всего пострадали вагоны № 6, 7 и 8 состава Iryo, с которыми поезд Alvia столкнулся лоб в лоб.

В обоих составах путешествовали 484 пассажира.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.

