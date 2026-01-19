Педиатру из столицы Украины вручили подозрение после гибели 8-летней девочки.

Об этом сообщает Национальна полиция Украины на своей странице в Фейсбуке.

Мать привела ребёнка в больницу после нескольких дней болезни дома, когда состояние дочери резко ухудшилось с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса.

Врач диагностировал у пациентки острый ларинготрахеит и выписал симптоматическое лечение.

Через три часа, проведённые в палате, девочка потеряла сознание и умерла. Причиной оказался обширный сепсис и двустороннее гнойное воспаление лёгких.

Ранее врач частного роддома в Киеве получил три года тюрьмы за гибель младенца.

Также стало известно, что в больнице Днепра умер ребёнок, после хирургических операций пострадали 11 человек.

Напомним, в Одессе двух врачей подозревают в действиях, что привели к смерти известного застройщика Кивана.

