Киевский врач получил подозрение после смерти 8-летней пациентки. Фото
Педиатру из столицы Украины вручили подозрение после гибели 8-летней девочки.
Об этом сообщает Национальна полиция Украины на своей странице в Фейсбуке.
Мать привела ребёнка в больницу после нескольких дней болезни дома, когда состояние дочери резко ухудшилось с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса.
Врач диагностировал у пациентки острый ларинготрахеит и выписал симптоматическое лечение.
Через три часа, проведённые в палате, девочка потеряла сознание и умерла. Причиной оказался обширный сепсис и двустороннее гнойное воспаление лёгких.
Ранее врач частного роддома в Киеве получил три года тюрьмы за гибель младенца.
Также стало известно, что в больнице Днепра умер ребёнок, после хирургических операций пострадали 11 человек.
Напомним, в Одессе двух врачей подозревают в действиях, что привели к смерти известного застройщика Кивана.
