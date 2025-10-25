В Одессе сообщили о подозрении двум врачам частной клиники, лечившим известного застройщика Аднана Кивана, который умер год назад.

По версии полиции, к его смерти привели действия медиков.

Полиция заявляет, что 62-летний бизнесмен несколько месяцев лечился в частном медицинском учреждении от онкологии. По заключению экспертизы, его смерть можно было предотвратить – при своевременной диагностике, правильной оценке состояния и надлежащем лечении пациент мог прожить значительно дольше.

Следствие заявляет, что врачи допустили серьёзные нарушения в оказании медпомощи, в результате чего у пациента развился сепсис, ставший причиной смерти на фоне онкологического процесса.

В заявлении Департамента стратегических расследований Нацполиции утверждается, что собраны доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между действиями медиков и смертью пациента.

Хирургу и онкологу сообщили о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжелые последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Медиков могут отправить под домашний арест.

Ранее мы сообщали, что известно о Киване и какое место он занимал в одесских кругах.

Больше новостей, фото и видео публикуется в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.