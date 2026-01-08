В Киеве вручили подозрение пластическому хирургу, который, по версии следствия, изуродовал лицо женщине во время операции.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что в 2023 году 39-летней женщине делали подтяжку бровей и ринопластику (операцию на носе) за 7200 евро, но повредили височную ветвь левого лицевого нерва, что привело к снижению чувствительности и параличу левой половины лица.

Подозрение получил 34-летний хирург, основатель частной клиники на Печерске. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

При этом по данным источника "Страны", пластическим хирургом, попавшим по сообщению прокуратуры под подозрение по ч.1 ст.140 УК Украины за ненадлежащее исполнение обязанностей медика, в результате которых было изуродовано лицо 39-леней пациентке Инны В., является раскрученный в соцсетях столичный врач 34-летний Александр Бебих.

По версии следствия, в 2023 году в своей столичной клинике он провел пациентке Инне В. ряд пластических процедур, которые закончились повреждением лицевого нерва и потребовали дополнительного лечения и реабилитации.

Если зайти на интернет-страницу доктора Бебиха, там можно прочитать, что он стажировался в лучших клиниках США и Германии, практикует с 2013 года и, как пишет сам врач, "я создаю идеальные формы, сохраняя уникальность и врожденные преимущества тела каждого пациента".

Также на его сайте можна ознакомиться с солидным прейскурантом в евровалюте на пластические процедуры.

К примеру, увеличение груди обойдется в 7 тысяч евро, подтяжка груди с имплантами - 11 тысяч евро.

Как нам удалось узнать, потерпевшая написала заявление на врача еще в 2023 году, однако почти два года тянулись медицинские экспертизы, которые и установили ненадлежащее проведение оперативного вмешательства.

Поэтому подозрение вручили врачу вручили только сейчас.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении двум врачам частной клиники, лечившим известного застройщика Аднана Кивана, который умер год назад.

