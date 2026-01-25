Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ни разу не обсуждала лично с президентом Владимиром Зеленским коррупционный скандал в Украине.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на официальный ответ Еврокомиссии.

Ответ поступил на запрос одного из депутатов Европарламента, который спросил, "поднимала ли фон дер Ляйен этот скандал лично с Зеленским, и если да, то когда".

В поступившем ответе Еврокомиссии указано, что после скандала по "делу Тимура Миндича" "Украине были направлены чёткие сигналы о нулевой толерантности к коррупции", но личный разговор фон дер Лейен и Зеленского по этому поводу упомянут не был.

"Нет никаких документально подтвержденных доказательств того, что фон дер Ляйен напрямую и лично обсуждала обвинения в коррупции с президентом Зеленским. Вместо этого Брюссель полагается на диалоговые форматы, стратегические документы и обещания реформ в Украине, которые пока не принесли существенного успеха", - пишет газета.

При этом отммечается, что, несмотря на коррупционный скандал, Европа в январе выделила Украине кредит на 90 млрд евро.

"В свете растущих денежных сумм для Украины и продолжающихся скандалов, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины", - делает вывод издание.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил польскую власть в соучастии организации бегства Тимура Миндича из Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал коррупционный скандал в Украине сложной проблемой, которая мешает переговорам.