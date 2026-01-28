Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, Мадху Готтумуккала загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT. Событие произошло летом 2025 года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, среди загруженных Гоммумуккалой данных не было секретных документов, но были материалы с пометкой "только для служебного пользования".

Министерство внутренней безопасности, которому подчиняется CISA, начало проверку по факту инцидента. На данный момент результаты неизвестны.

Отметим, что диалоги в ChatGPT не являются публичными. Однако, издание уточняет, что архивные чаты даже после их удаления могут просматривать специалисты OpenAI для обучения приложения.

