Глава кибербезопасности США загрузил конфиденциальные данные в диалог с ChatGPT - Politico
Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, Мадху Готтумуккала загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT. Событие произошло летом 2025 года.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, среди загруженных Гоммумуккалой данных не было секретных документов, но были материалы с пометкой "только для служебного пользования".
Министерство внутренней безопасности, которому подчиняется CISA, начало проверку по факту инцидента. На данный момент результаты неизвестны.
Отметим, что диалоги в ChatGPT не являются публичными. Однако, издание уточняет, что архивные чаты даже после их удаления могут просматривать специалисты OpenAI для обучения приложения.
Ранее мы сообщали, что жительница Вирджинии выиграла $150 тысяч в лотерею с помощью ChatGPT.
При этом западные СМИ писали, что популярный чат-бот ChatGPT обвиняют в подстрекательстве к самоубийствам.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.