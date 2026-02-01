В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии Жолт Ребан.

Об этом сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

По словам семьи погибшего, мужчину обследовали в Ужгороде и Берегсаше, и каждый раз отправляли домой, говоря, что состояние его здоровья не соответствует военным требованиям.

Однако 6 января, когда он возвращался с работы домой на обед, его остановила полицейская машина и забрала. Несмотря на попытки членов семьи указать, что он болен и ранее был признан непригодным, к ним не прислушались.

Жолт Ребан в последний раз смог поговорить с семьей по телефону 16 января. Тогда он сказал, что проходит обучение в военном центре Яворов под Львовом, но не имеет представления, когда ему разрешат вернуться домой.

Через два дня стало известно, что мужчине стало плохо на полигоне, он потерял сознание и умер. Согласно официальным документам, его смерть наступила в результате сердечно-респираторной недостаточности, сопровождавшейся лёгкой пневмонией.

Похороны погибшего прошли 26 января.

В связи с этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что настало время положить конец войне, разжигаемой военной политикой Брюсселя, и международному сообществу наконец пора принять меры против крайне грубой, открытой охоты на украинцев и принудительного призыва в армию.

Он считает, что, несмотря на то, что война в Украине продолжается уже четыре года, Брюссель продолжает разжигать напряженность, несмотря на мирные усилия США.

Ранее британский журналист издания The Sun Джером Старки заявил, что его поездка на Донбасс сорвалась из-за мобилизации переводчика и водителя команды по дороге на съемки.

Напомним, командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский предложил принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство.