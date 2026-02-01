Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после чисток в рядах генералов теперь единолично управляет китайской армией.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, анализируя отстранения ряда представителей высшего офицерского состава.

Издание отмечает, что за последние три года Си так или иначе убрал с постов пять из шести высших генералов.

Последним стал генерал Чжан Юся, близкий друг председателя, знакомый с ним с детства.

По мнению издания, теперь среди китайского генералитета не осталось тех, кто способен возражать Си Цзиньпину и сдерживать его военные решения. Это повышает возможность "стратегической ошибки" - "вторжения" на Тайвань.

Напомним, заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) и члена политбюро Коммунистической партии Китая, который считался доверенным военным советником Си Цзиньпина, Чжана Юся подозревают в передаче США ключевой технической информации о китайском ядерном оружии.

Также стало известно, что главу китайского МЧС Ван Сянси подозревают в "серьёзных нарушениях дисциплины и закона" (то есть в коррупции).