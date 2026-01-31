В Китайской Народной Республике продолжаются чистки в высшем руководстве страны по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.

Вслед за армейским руководством под удар попал глава китайского МЧС Ван Сянси. Его подозревают в "серьёзных нарушениях дисциплины и закона" (т. е. коррупции). До этого в отношении действующих министров дела заводили очень редко, тем более учитывая, что Ван также является секретарём компартии.

"В рамках многолетней кампании председателя Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией министерство обороны на прошлой неделе объявило о начале расследования в отношении верховного генерала страны Чжан Юся, который занимает второе место после Си в военном руководстве. В этом месяце Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией – это битва, которую Китай не должен проиграть, после рекордных 65 расследований в отношении высокопоставленных чиновников в прошлом году, а также расширения контроля на бывших руководителей университетов и государственных предприятий", – пишет издание.

Напомним, предыдущее дело было открыто по подозрению в том, что доверенный военный советником Си Цзиньпина Чжан Юс передавал информацию о китайском ЯО американцам.

