Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира.

Рейтинг составил международный аналитический центр Global Firepower.

Первые три позиции в списке, как и ранее, заняли США, Россия и Китай.

При составлении рейтинга аналитики учитывали не только численность армии и количество техники, но и более широкий набор показателей - экономические возможности, демографию, логистику и уровень оборонных расходов.

К ключевым преимуществам Украины авторы рейтинга отнесли масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно отмечено широкое применение беспилотных систем. Среди дополнительных плюсов названы развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительное финансирование оборонного сектора.

Среди проблем ВСУ называют слабость военного и гражданского флота, а также дефицит авиации. Кроме того на позиции Украины повлияла высокая зависимость от внешних поставок топлива.

В итоговом рейтинге Украину опередили, в частности, Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, а также Германия и Испания, несмотря на то, что их армии по численности существенно меньше украинской.

Напомним, перед началом войны с РФ ВСУ находились на 22 месте рейтинга Global Firepower.

Уже в следующем году Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге самых сильных армий мира.