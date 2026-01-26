Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Лидируют США, Россия и Китай
Рейтинг составил международный аналитический центр Global Firepower.
Первые три позиции в списке, как и ранее, заняли США, Россия и Китай.
При составлении рейтинга аналитики учитывали не только численность армии и количество техники, но и более широкий набор показателей - экономические возможности, демографию, логистику и уровень оборонных расходов.
К ключевым преимуществам Украины авторы рейтинга отнесли масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно отмечено широкое применение беспилотных систем. Среди дополнительных плюсов названы развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительное финансирование оборонного сектора.
Среди проблем ВСУ называют слабость военного и гражданского флота, а также дефицит авиации. Кроме того на позиции Украины повлияла высокая зависимость от внешних поставок топлива.
В итоговом рейтинге Украину опередили, в частности, Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, а также Германия и Испания, несмотря на то, что их армии по численности существенно меньше украинской.
Напомним, перед началом войны с РФ ВСУ находились на 22 месте рейтинга Global Firepower.
Уже в следующем году Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге самых сильных армий мира.