Украинская армия может завоевать Китай, если превратится в "армию Бога".

Об этом заявил глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский на своем YouTube-канале.

Он выразил восхищение украинскими военными и теми, кто присоединяется к "обществу верных", отметив, что сейчас украинская армия способна отбиться на своей территории, а преобразование её в "армию Бога" позволит побеждать где угодно.

"Нашим заданием является превращение вообще всех сил обороны в армию Бога. Когда это произойдет, эта армия сможет победить кого угодно. Армия Бога сможет перейти Урал, и покорить Сибирь, Китай и все что угодно", - сказал Корчинский.

Он подчеркнул, что Бог никогда не терпит поражений.

Напомним, ранее Корчинский призывал ужесточить меры при мобилизации и заявил, что ждёт момента, когда сотрудники ТЦК и СП начнут расстреливать тех, кто сопротивляется призыву.

А в мае он призывал сажать пожизненно даже за косой взгляд в сторону военкомов. По его словам, он выступает "за экстраординарное судопроизводство и военно-полевые суды".

Также Корчинский говорил, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина окажется "на грани уничтожения".











