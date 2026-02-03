В отношении директора Национального военно-мемориального кладбища Ярослава Пронюткина проводится расследование из-за фиктивного трудоустройства ради получения брони от мобилизации политтехнолога Владимира Петрова, который считается близким к Офису президента.

Об проверке в своём телеграм-канале написал народный депутат Даниил Гетманцев, ссылаясь на заявления министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, сделанные во время выступления в Верховной Раде.

Депутат от "Слуги народа" назвал Петрова "пропагандистом войны", "уклонистом" и "чёртом" и пригрозил ему уголовной ответственностью.

"Вопросов к министру нет - ответ адекватный и своевременный. Важно, чтобы директор, который подделал документы о "работе" и бронировании чёрта, понёс соответствующее закону наказание. За этим следим. Как и за привлечением всей весёлой компашки пропагандистов имени Петрова-Иванова (Сергей Иванов - соведущий Петрова на Ютуб-канале "Исландия" - Ред.) к уголовной ответственности, но уже по другим делам. Хочу обратиться к правоохранителям, которые, очевидно, тормозят простые законные решения. Не связывайтесь с отбросами, не берите на себя не своё. Общество всё видит и не даст им избежать ответственности. Не нужно расширять круг виновных", - написал Гетманцев.

По данным СМИ, Пронюткин и Петров - давние друзья.

Напомним, недавно официально подтвердилась информация СМИ о том, что Петров получил отсрочку от службы в армии, трудоустроившись в государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище". Позже в учреждении сообщили об увольнении Петрова.

Ранее мы сообщали, что супруг народного депутата Натальи Пипы Андрей Рущак с 2023 года имеет бронь от мобилизации, потому что работает учителем в 93-м лицее Львова. При этом кадровым учителем он не является. Сама Пипа заявляла, что те, кто поступает в учебные заведения не для обучения, а ради получения отсрочки, должны лишаться такого права.