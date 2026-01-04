В Украине начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях.

Об этом сообщила народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования Наталья Пипа в интервью изданию "NV".

По ее словам, в учебных заведениях сейчас проходят серьезные проверки зачисленных студентов - на фоне резкого увеличения числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов.

Согласно приведенной статистике, в 2022 году в вузы поступило всего 576 мужчин призывного возраста, в то же время в 2023 году этот показатель вырос до 5 953 человек, а уже в 2024 году - до рекордных 55 581. В 2025 году число таких поступающих снизилось до 24 819, однако все равно остается очень высоким.

Сокращение, по словам нардепа, напрямую связано с началом массовых проверок.

Она подчеркнула, что Государственная служба качества образования имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Те, кто фактически не учится, теряют статус студента и, соответственно, право на отсрочку от мобилизации.

"Это действующий механизм. Те, кто перешел туда не для обучения, а чтобы иметь отсрочку, лишаются этого", - заявила Пипа.

Напомним, учеба в вузе дает право на отсрочку от мобилизации. Поэтому вузы и колледжи сейчас массово проверяют.

Также мы сообщали, что Рада хочет лишить отсрочки от мобилизации мужчин старше 25 лет, которые получают предвысшее профобразование.