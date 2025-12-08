В Украине планируют проверить дополнительно около 50 колледжей и учреждений высшего образования, где зафиксирован "аномальный рост" числа студентов старше 25 лет.

Об этом сообщил глава Госслужбы качества образования (ГКО) Руслан Гурак в эфире национального телемарафона.

"Мы продолжаем такие проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа продолжится. Мы запланировали ещё 50 колледжей и заведений высшего образования проверить. А сколько может быть отчислено? Увидим по результатам", – сказал Гурак.

Чиновник заявил, что сейчас основное внимание службы сосредоточено на колледжах, поскольку Министерство образования и Верховная Рада ограничили поступление в ВУЗы, а потому большинство абитуриентов старшего возраста выбирают именно колледжи.

"Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального высшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас таких студентов уже 250 тысяч. То есть, мы говорим о том, что на 220 тысяч студентов увеличился контингент в условиях войны", – добавил глава ГКО.

Ранее Госслужба качества образования уже проверила около 50 учебных заведений и выявила ряд схем, с помощью которых военнообязанные старше 25 лет становились студентами, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Тогда из колледжей и университетов были отчислены около 50 тысяч человек.

Ранее в Раде хотели лишить отсрочки от мобилизации отдельные категории студентов.

Напомним, при поступлении в вузы 17-летние абитуриенты должны иметь военный билет.