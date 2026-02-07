Армия РФ хочет увеличить численность операторов военных БпЛА на 79 тысяч человек.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале.

Также, по словам главкома, противник уже принял на вооружение собственные перехватчики дронов, а также испытывает в боевых условиях реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".

Украина, сообщает Сырский, тоже ведёт расширение личного состава беспилотных штурмовых войск. В штат отдельных полков планируется ввести дополнительные батальоны беспилотных систем.

Ранее Сырский рассказал о новой тактике ударов по РФ.

Война в Украине продолжается 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на первого замначальника ГРУ РФ Владимира Алексеева, он тяжело ранен. В Одессе от взрыва автомобиля погиб сержант ГПСУ, кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили сёла Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, также продвинувшись на Сумщине.

