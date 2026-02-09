Американский миллиардер Илон Маск пообещал за 10 лет построить первый город на Луне.

Об этом предприниматель написал в своей социальной сети X.

"Для тех, кто не в курсе, SpaceX уже переключила свое внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку это потенциально возможно менее чем за 10 лет, в то время как на Марсе на это потребуется более 20 лет.

Миссия SpaceX остается неизменной: распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звезд.

Полет на Марс возможен только тогда, когда планеты выстраиваются в ряд каждые 26 месяцев (время в пути составляет шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней (время в пути составляет два дня). Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского.

При этом SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна - более быстрый путь", - заявил Маск.

Напомним, ранее Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в конце 2026 года.

Также на днях Маск заявил, что мечтает встретиться с инопланетянами.

Между тем недавно Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о планах отправить астронавтов в самое дальнее космическое путешествие в истории, а также подлететь к Луне уже в 2026 году.