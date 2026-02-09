В Китае роботы осваивают боевые искусства.

Это стало известно из видео, распространявшихся в социальных сетях.

В Шаолиньском монастыре роботов используют для обучения кунг-фу. На видео многочисленные роботы демонстрируют плавные движения, имитирующие удары, а также атакующие стойки в стиле шаолиньского кунг-фу, создавая уникальную сцену боевых искусств в знаменитом древнем храме.

Также робот T800 провел спарринг в муай-тай.

Напомним, в Техасе на заводе Tesla робот напал на человека. СМИ пишут, что машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, вышла из строя и атаковала сотрудника завода. Робот вонзил свои металлические когти в спину и руку инженера, оставив кровавый след.

Между тем, по мнению американского миллиардера Илона Маска, в будущем людям не придётся работать благодаря роботам и нейросетям.

