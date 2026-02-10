Многолетний руководитель Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По их данным, у Поплавского закончился контракт, а новый он подписать не может из-за ограничения количества сроков, которое можно занимать на должности. Отметим, что он уже дважды был главой упомянутого образовательного учреждения: Поплавский был ректором заведения с 1993 по 2015 год, а с 2021 года стал его президентом.

На сайте вуза он всё ещё указан как президент.

По информации СМИ, исполняющим обязанности президента КНУКиИ стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса Игорь Комарницкий.

Вскоре после публикации министр образования и науки Оксен Лисовой подтвердил ее.

"Когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за пределы здоровой управленческой сменяемости. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате различных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет, несмотря на законодательные ограничения", - написал чиновник в Фейсбуке.

Он отметил, что Поплавский слишком часто попадал в скандалы.

"За это время имя руководителя неоднократно фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харрасменте. Я считаю, что университет культуры должен быть примером нравственных стандартов, а не постоянным источником дискуссий о них", - добавил Лисовой.

Напомним, в 2023 году Поплавский заявлял, что уходит с должности ректора КНУКиИ и хочет передать полномочия молодому преемнику, а сам готов стать главой учёного совета. Но в итоге остался на должности.

Также мы рассказывали о жалобах студентов университета на то, что ректор Поплавский выселяет их из общежития на улицу, угрожая оружием и отправкой на войну. Кроме того, его обвиняли в сексуальных домогательствах у учащимся в вузе девушкам.