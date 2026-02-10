Предприниматель, основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа попал в смертельную аварию в Житомирской области, в результате которой погиб пешеход.

Об этом сам бизнесмен написал в своем Фейсбуке рано утром.

"К сожалению, вынужден сообщить о дорожно-транспортном происшествии, участником которого я стал. 9 февраля, возвращаясь в Киев, на житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица. Об обстоятельства ДТП позже. С целью предотвратить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставший, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД. Сотрудничаю со следствием. Все детали предоставим чуть позже", - сказано в публикации.

ДТП прокомментировала и полиция.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 19:30 на 204-м километре автодороги Киев–Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний киевлянин, двигался в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего жителя общины, пересекавшего проезжую часть. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу. По результатам предварительного обследования водитель автомобиля был трезв", - заявили правоохранители.

Следователи начали расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что в январе у Мазепы сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes в Куршевеле.

Ранее сегодня мы рассказывали, что в Кривом Роге судья на BMW сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.