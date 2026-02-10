В Кривом Роге судья на BMW сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Кривом Роге судья на автомобиле марки BMW сбила 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.
Трагедия произошла 9 февраля около 16:30. Мальчик получил тяжёлые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия: изымают видеозаписи с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.
Открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего тяжкие телесные повреждения. Поскольку наезд совершил работник судебной ветви власти, дело расследует ГБР.
В Сети опубликовали видео с места ДТП.
Отметим, что ДТП с участием судей происходят довольно часто. Так, на трассе Мукачево-Ужгород судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольга Лелик на Lexus сбила человека насмерть. Её взяли под стражу с правом выхода под залог в размере более миллиона гривен.
А в Днепре человека насмерть сбил судья на мотоцикле.