В Кривом Роге судья на автомобиле марки BMW сбила 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 9 февраля около 16:30. Мальчик получил тяжёлые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия: изымают видеозаписи с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.

Открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего тяжкие телесные повреждения. Поскольку наезд совершил работник судебной ветви власти, дело расследует ГБР.

В Сети опубликовали видео с места ДТП.

Отметим, что ДТП с участием судей происходят довольно часто. Так, на трассе Мукачево-Ужгород судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольга Лелик на Lexus сбила человека насмерть. Её взяли под стражу с правом выхода под залог в размере более миллиона гривен.

А в Днепре человека насмерть сбил судья на мотоцикле.