Судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области Ольгу Лелик, которая сбила насмерть пешехода на Прикарпатье, поместили под стражу. За ней остается право внести залог в размере более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры суд избрал судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что накануне судья Подгаецкого райсуда Тернопольской области Ольга Лелик на автомобиле Lexus сбила двух пешеходов. Один погиб на месте, другой госпитализирован с тяжёлыми травмами.

