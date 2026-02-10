Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому мужчины старше 60 лет смогут официально подписывать контракты для службы в армии.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Служба предусматривает добровольное подписание контракта с ВСУ на год с испытательным сроком.

Напомним, еще весной прошлого года народные депутаты из оборонного комитета Верховной Рады зарегистрировали законопроект №13229, в котором предлагалось разрешить украинцам старше 60 лет добровольно записываться в ВСУ.

Между тем война в Украине идет 1448-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 10 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Покровске, в направлении Славянска и Краматорска, а также вблизи Ямполя под Лиманом в Донецкой области. В свою очередь российские военные паблики сообщили, что Украина начала контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

