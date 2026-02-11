Мессенджер для текстового, голосового и видеообщения Discord следом за платформой Roblox ввел подтверждение возраста пользователей через паспорт и видеоскан лица, однако позже отменил решение.

Сообщалось, что с начала марта все аккаунты пользователей автоматически сделают "детскими", пока их пользователи не подтвердят свой возраст с помощью паспорта.

Без этого нельзя будет заходить на сервера 18+, отправлять сообщения незнакомым пользователям.

Такое решение вызвало бунт в соцсетях, после чего Discord отменил ранее объявленную перерегистрацию по паспорту и фейсконтролю, о чем компания сделала соответствующее заявление.

Проверка останется, но пройти через неё придётся лишь малой части пользователей – разработчики обещают, что большинства пользователей обновление не коснётся, а система автоматом сделает им "взрослый" аккаунт.

Напомним, на Западе обсуждают возможность введения верификации через паспорт для всех соцсетей.

Тем временем основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал европейские власти за запрет социальных сетей для детей.