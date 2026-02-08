Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал европейские власти за запрет социальных сетей для детей.

Соответствующая публикация появилась на странице Дурова в соцсети X.

По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц и испанский премьер Педро Санчес, продвигая запрет соцсетей для детей при этом являются "чиновниками с самыми низкими рейтингами в мире".

"Чиновники с самыми низкими рейтингами одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) громче всех выступают за запреты соцсетей для подростков и за борьбу с "дезинформацией", - заявил Дуров.

Напомним, по данным Bild, 70% жителей Германии недовольны правлением нынешнего канцлера.

Также мы рассказывали, что подразделение парижской прокуратуры, занимающееся борьбой с киберпреступностью, совместно с работающим в той же сфере отделом национальной полиции Франции и Европолом провело обыск в офисе французского представительства компании амриканского миллиардера Илона Маска, владеющей соцсетью X. Дуров, в отношении которого тоже расследуют дело во Франции, заявил, что это "единственная страна в мире, которая в уголовном порядке преследует все социальные сети, предоставляющие людям некоторую степень свободы".