70% жителей Германии не устраивает правление нынешнего канцлера Фридриха Мерца.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA.

"Ситуация для канцлера еще больше ухудшилась: по сравнению с предыдущим опросом оценки его личности падают. Согласно этим данным, только 23 процента опрошенных по-прежнему удовлетворены работой канцлера Мерца, что на пять процентных пунктов меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 67 процентов недовольны (плюс 5 процентов). Похоже, что недавний рост удовлетворенности работой Мерца (в январе он был на четыре процентных пункта выше) — всего лишь мимолетное явление", - говорится в материале.

При этом издание пишет, что на этом фоне растет поддержка правой партии "Альтернатива для Германии".

Отмечается, что она опять вырвалась вперед с рейтингом в 26%.

Напомним, в октябре Мерц анонсировал, что в ближайшие годы доходы немцев будут снижаться.

В прошлом месяце писали, что в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" рекордно опередила блок ХДС/ХСС сразу по двум показателям в последнем опросе.