В Австралии сегодня вступил в силу закон, который ограничивает использование социальных сетей гражданами младше 16 лет. Запрет распространяется даже на тех подростков, чьи родители не против того, чтобы у их ребенка был аккаунт.

Об этом пишут мировые СМИ.

В список соцсетей, которые по закону обязаны проверять возраст своих пользователей и ограничивать доступ граждан младше 16 лет, попали Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube и Reddit. Этот перечень может быть расширен.

За неисполнение требований закона платформам грозит штраф в размере до 50 миллионов австралийских долларов (33 миллиона американских).

"Вместо того чтобы проводить время сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочитайте уже книгу, которая давно лежит на вашей полке", - прокомментировал закон премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Как пишут СМИ, подростки уже начали хвастаться в запретных для них соцсетях, что легко обходят ограничение. Так, женщина из Сиднея рассказала журналистам, что ее 13-летняя дочь сохранила доступ к соцсетям, пройдя верификацию с помощью сканирования лица. А мужчина из Брисбена сообщил, что его сын такого же возраста прошел проверку возраста, "спрятав зубы и сморщив лицо".

Владелец X Илон Маск назвал запрет попыткой "незаметно контролировать доступ всех австралийцев к интернету". Большинство платформ утверждают, что новый закон нарушает свободу слова. Однако при этом все социальные сети из запретного списка, кроме Х, пообещали, что будут соблюдать его и кроме верификации по селфи могут начать проверять возраст по удостоверениям личности или связанным с аккаунтом банковским счетам.

Напомним, в ноябре Европарламент призвал ограничить и в Европе доступ к соцсетям детям до 16 лет.

А в октябре сообщалось, что Дания готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.