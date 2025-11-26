Европарламент призвал ограничить доступ в социальные сети детям до 16 лет.

Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания.

Депутаты Европарламента 483 голосами "за", 92 "против" и 86 воздержавшихся приняли доклад, в котором выражается глубокая обеспокоенность по поводу рисков для физического и психического здоровья несовершеннолетних, с которыми они сталкиваются в Интернете, и содержится призыв к усилению защиты от манипулятивных стратегий, которые могут усилить зависимость и негативно сказаться на способности детей концентрироваться и эффективно взаимодействовать с онлайн-контентом.

Чтобы помочь родителям управлять цифровым присутствием своих детей и обеспечить соответствующее возрасту участие в Интернете, парламент предлагает установить единый минимальный возраст в ЕС – 16 лет – для доступа к социальным сетям, платформам обмена видео и помощникам на основе искусственного интеллекта, при этом подросткам в возрасте от 13 до 16 лет доступ предоставляется с согласия родителей.

Решения Европарламента не являются законом, для их введения в действие должно быть принято аналогичное решение Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Дания готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.

А весной народный депутат (партия "Голос") и глава комитета Верховной Ради по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предложил "начать публичный диалог о возрастных ограничениях в соцсетях" и штрафовать соцсети за несоблюдение ограничений.