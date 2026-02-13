Россия на переговорах требует защиты в Украине русского языка и Украинской православной церкви.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат из фракции "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, продвижения на переговорах нет, поскольку РФ на данный момент имеет более сильную позицию.

"Когда Россия приводит свои аргументы, а у нас нет сильных контраргументов, переговоры становятся безрезультативными. РФ требует сдать территории - мы не сдаем. Россия требует, чтобы мы сдали территории, мы этого не делаем. Они навязывают свой язык, церковь - для них это принципиально. И вот мы на условиях Российской Федерации пытаемся с ними вести переговоры. Здесь просто вопрос, почему Россия должна отступать от своих требований. У них есть все возможности с нас требовать", - заявил нардеп.

Украинская делегация официально не подтверждала указанных Костенко требований РФ. Однако о том, что упомянутые вопросы поднимаются на переговорах, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

А осенью западные СМИ писали, что в мирном плане США для Украины указан официальный статус русского языка и восстановление УПЦ.

Напомним, недавно Костенко выступил против переговоров и за продолжение войны, заявив: "Если мы продержимся до весны, ситуация изменится". По его словам, это нужно, чтобы занять более сильную переговорную позицию.