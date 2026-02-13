Бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму и его брата-предпринимателя Олега Шурму объявили в розыск.

Карточки обоих появились в разделе разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

В анкетах братьев указано, что они скрываются от органов досудебного расследования. Причем датой их исчезновения названо 12 февраля.

Обоих подозревают по части 5 статьи 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и по части 3 статьи 209 о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем).

Напомним, НАБУ подозревает Шурму и его брата в хищении средств с помощью коммерческих энергогенерирующих предприятий на "зеленом" тарифе. Предприятия были расположены в захваченной РФ части Запорожской области.

Еще до выдвижения подозрения Шурма уехал в Европу и отрицает обвинения, называя дело политическим преследованием. По словам Шурмы, он живет в Германии. В начале февраля он выразил готовность сотрудничать со следствием по видеосвязи или из украинского посольства.