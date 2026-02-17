Боевые полеты на истребителях F-16 выполняют украинские пилоты, а информация о пилотировании самолетов иностранными летчиками - лишь слухи.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, опровергая информацию СМИ о том, что на украинских F-16 начали летать американские и нидерландские пилоты-ветераны.

"Слышали когда-нибудь о таком издании вообще? Вот я впервые вчера узнал. Поэтому действительно интересная информация появилась там и сразу распространилась по информационному пространству, даже не стали сразу опровергать", - заявил спикер Воздушных сил.

Он пояснил, что в ВСУ не стали сразу опровергать информацию, чтобы посмотреть на реакцию россиян.



"Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", - добавил Игнат.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, но боевые полеты выполняют украинские летчики.

Напомним, еще два года назад сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина может нанять американских пилотов истребителей F-16 на пенсии.

Война в Украине идет 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, у Удачного и Новониколаевки. Между тем военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области. По его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на остановку продвижения российских войск.