Верховный Суд вынес окончательный приговор двум полицейским Сергею Сулиме и Николаю Кузиву по резонансному делу об избиении и изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции в городе Кагарлык Киевской области в 2020 году.

Об этом сообщает адвокат пострадавшей Анна Калинчук на своей странице в Facebook.

По данным следствия, в ночь на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

На женщину надевали противогаз, применяли наручники, а также стреляли из табельного оружия над ее головой. После этого потерпевшую несколько раз изнасиловали.

Как сообщает адвокат, насильника и его руководителя, главу уголовной полиции отделения, приговорили к 11 годам лишения свободы.

"Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, пострадавшей от кагарлыцких полицейских. В этом деле я сожалею только об одном: руководителю Кагарлыкского отделения удалось избежать ответственности за практику пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо терпелись или были утверждены в этом отделении", - пишет Калинчук.

Напомним, отделение полиции, где работали осужденные, было расформировано.