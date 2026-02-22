Белый дом США высмеял Канаду после победы американской сборной по хоккею на Олимпийских играх.

Соответствующая публикация появилась на официальных страницах администрации США в соцсетях.

На фото белоголовый орлан – национальный символ США – стоит на поверженной птице, напоминающей канадского гуся, который считается одним из неофициальных символов Канады.

Так Белый дом ответил на пост бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который после победы канадцев над американцами в финале Турнира четырех наций 2025 года написал: "Вам не отнять нашу страну - и не отнять нашу игру".

Напомним, американская команда в овертайме обыграла канадцев со счётом 2:1 и впервые за 46 лет завоевала олимпийское золото в этой дисциплине.

Ранее президент Дональд Трамп грозил заблокировать открытие моста между Канадой и США, если соседи не поделятся.

"Мы начнём переговоры немедленно. При всём том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счёт американского рынка, будут астрономическими", – заявил глава Белого дома.

Напомним, в этом году сборная Украины закончила Олимпиаду с худшим результатом в истории.