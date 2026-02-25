Советник Белого дома Питер Наварро обвинил Тима Кука из Apple во лжи с обещанием переноса производства iPhone из Китая в Соединенные Штаты.

Об этом он сообщил в комментарии для The New York Post.

По информации издания, Наварро назвал Кука "королём уклонения от уплаты пошлин".

"В первый срок мы позволили ему морочить нам голову, потому что он обещал, что фактически перенесет производство iPhone сюда – или из Китая – и нагло лгал. И он делает это снова. Это вполне обычное дело", – заявил старший советник президента США Дональда Трампа.

Наварро дал понять, что нынешняя стратегия Apple не соответствует курсу Трампа на возрождение американской промышленности. Он особенно подчеркнул, что перемещение производственных мощностей из Китая в Индию, которое сейчас происходит, ничуть не лучше и не решает поставленных задач.

При этом издание напоминает, что в мае прошлого года Трамп пригрозил Apple 25-процентными пошлинами, если производство не вернется в США, но, по некоторым оценкам, в этом случае произведенный внутри страны iPhone может стоить до 3500 долларов.

Западные СМИ писали, что продукция американской компании Apple должна подорожать по всему миру из-за технологической войны США и Китая.

Напомним, ранее Apple ускоренно уходила из Китая. С апреля по декабрь 2022 года компания экспортировала iPhone из Индии на сумму свыше 2,5 млрд долларов – это почти вдвое превышает общую сумму предыдущего финансового года.